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春季骑单车人越来越多 骑车能让26对肌肉受益！

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2017-04-08健康时报
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核心提示：春天来了，骑单车的人越来越多。看到街上各色的共享单车出没，你是不是也很心动？骑车其实是一种自然环保的健身休闲方式，不仅使下肢髋、膝、踝3对关节和26对肌肉受益，而且还可使颈、背、臂、腹、腰、腹股沟、臀部等处的肌肉、关节、韧带也得到相应的锻炼。

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　　春天来了，骑单车的人越来越多。看到街上各色的共享单车出没，你是不是也很心动？骑车其实是一种自然环保的健身休闲方式，不仅使下肢髋、膝、踝3对关节和26对肌肉受益，而且还可使颈、背、臂、腹、腰、腹股沟、臀部等处的肌肉、关节、韧带也得到相应的锻炼。

　　习惯性的骑车可以借腿部的运动压缩血液流动，强化了微血管组织，这叫“附带循环”，从而增强心血管功能。不过，我们很容易发现，错误的骑行姿势非常普遍：双腿向外撇、摇头晃脑、点头哈腰，这些错误的骑行方法不仅影响锻炼效果，而且很容易对身体造成损伤。

　　正确的姿势是：身体稍前倾，两臂伸直，腹部收紧，采用腹式呼吸方法，两腿和车的横梁平行，膝、髋关节保持协调，注意把握骑行节奏。另外，自行车的车座不宜过高，应富有弹性，防止骑车时臀部左右扭动，以减少局部摩擦。

　　不同的骑行方法有不同的健身效果的，大家可根据自身状况和目的进行选择。

　　减肥族，先快速再中速

　　如果要减肥的话，那就以自己60%的最大速度骑行5～7分钟，同时使心率处于适宜的心肺功能训练区间内，然后再以中等速度骑车。一般来说，前20～30分钟内，消耗的主要是人体内糖原，30分钟后，才开始加大对体内脂肪的燃烧。如果骑行时间少于40分钟，虽然对心肺机能起到一定的锻炼效果，但并不能消耗更多脂肪，减肥效果不佳。

　　强心族，中慢速交替骑

　　如果是要锻炼心脏功能，那就骑个变速车。先以中慢速度骑1～2分钟，再以1.5～2倍速度快骑2分钟，然后再中慢，再快，如此交替循环锻炼，使心脏能够动员得快，恢复得也快，从而增强心脏功能。注意强度训练心率不能太高，时间不能过长，否则容易造成过度疲劳甚至危险。

　　健腿族，上坡逆风骑

　　如果要锻炼下肢能力，可以利用周围不同的环境条件用力去骑行，如上坡骑、逆风骑，这样可以有效地提高双腿的力量和耐力素质，还有利于预防大腿骨骼疾患的产生。还可以一只脚蹬车时，另一只脚不用力，以一只脚带动自行车前行，每次一只脚蹬车30~50次，在顶风或上坡时锻炼，效果会更佳。用脚心部位(涌泉穴)接触自行车踏板骑车，可以起到按摩穴位，加强心肾功能的作用。


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