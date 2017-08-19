关悦晒瑜伽健身照 为啥现在女星都爱练瑜伽？

核心提示：热爱瑜伽的女艺人真的不少，比如著名演员蒋勤勤、孙俪等人，经常在个人微博晒照。其实，瑜伽非常适合女性保持身材和健康。

温馨提示：很多粉丝经常看后想再去学习已经找不到网页，强烈建议关注微信号“39减肥健身学院”(长按微信号可以复制)，发送“成功故事”就可以查看和收藏39减肥达人的健康减肥经验，还可以获得免费的饮食运动方案哦！

8月8日，关悦在微博晒出一组户外练习瑜伽的照片，并写道：“坚持瑜伽，有空打卡，瑜伽的好处谁练谁知道”，大秀纤细好身材。照片中，关悦身穿黑色修身运动套装，轻松示范高难度瑜伽动作，身材凹凸有致、柔韧性一级棒。

不难发现，热爱瑜伽的女艺人真的不少，比如著名演员蒋勤勤、孙俪等人，经常在个人微博晒照。其实，瑜伽非常适合女性保持身材和健康。

拉伸运动让女性更年轻

艺术体操全国冠军韩青介绍，腰部、背部的柔软坚韧，对男性有一种天生的吸引力，不仅柔美，同时也蕴含着灵敏和热力。像蒋勤勤一样四十岁还能做出高难动作的人毕竟不多，但体操训练中的拉伸法，对于女性身体的柔韧性颇有益处。可以使软组织逐渐拉长，柔韧性增强的同时，也能使女性肌肉线条更加美观。

一些难度较大的动作容易损伤肌肉、关节，建议从简单的健美体操开始学习，逐渐加深难度，量力而行。平时工作之余，可通过手扶比腰略高的桌子或架子，来练习身体的柔韧。比如肩臂伸直情况下，身体有节奏地下压来锻炼。

柔美是女人的必须课

女性的柔韧之美不仅体现的体态上，也融合在处事哲学中，这应是女人一生必修的功课。

除了仪态的摇曳婀娜，女性处事时更需要柔和与坚韧，可生活中许多女性要么过于软弱，任人欺负，要么过于强势，处处碰壁。戴仕梅建议，女性学学杨柳弯而不折，处事中不妨智慧的“柔”，委婉的“韧”。

从小依从父母，长大依从丈夫，年老依从子女的“三从”妇女处处可见，把柔和、温顺演绎成软弱、盲从。她们应首先要学习拒绝的智慧，让理性战胜感性。而不是一味的退让、妥协。重新树立信心，找出自身的闪光点，在人生的舞台演绎自己独特的角色。

而强势霸道的女性，把韧性视为刚硬、强势，工作和家庭里常曲高和寡，形单影只，失去了女性需要的温暖与呵护。适当地放权，学会示弱，婉转地实现目标。做一棵杨柳，垂下身姿，倾听他人的心声，才能收获感情的温暖和信任。