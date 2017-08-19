39健康网首页 39问医生 名医在线 就医助手 药品通 疾病百科 资讯 诊疗 药品 减肥 整形 保健
更多
首页 > 健身 > 时尚健身 > 瑜伽 > 正文
综合
问医生

关悦晒瑜伽健身照 为啥现在女星都爱练瑜伽？

健身文章排行榜
2017-08-19健康时报
分享到微信朋友圈

“扫一扫”分享

核心提示：热爱瑜伽的女艺人真的不少，比如著名演员蒋勤勤、孙俪等人，经常在个人微博晒照。其实，瑜伽非常适合女性保持身材和健康。

推荐阅读：140斤土肥圆减肥成功变女神 我是这么做到的

温馨提示：很多粉丝经常看后想再去学习已经找不到网页，强烈建议关注微信号“39减肥健身学院”(长按微信号可以复制)，发送“成功故事”就可以查看和收藏39减肥达人的健康减肥经验，还可以获得免费的饮食运动方案哦！

　　8月8日，关悦在微博晒出一组户外练习瑜伽的照片，并写道：“坚持瑜伽，有空打卡，瑜伽的好处谁练谁知道”，大秀纤细好身材。照片中，关悦身穿黑色修身运动套装，轻松示范高难度瑜伽动作，身材凹凸有致、柔韧性一级棒。

　　不难发现，热爱瑜伽的女艺人真的不少，比如著名演员蒋勤勤、孙俪等人，经常在个人微博晒照。其实，瑜伽非常适合女性保持身材和健康。

　　拉伸运动让女性更年轻

　　艺术体操全国冠军韩青介绍，腰部、背部的柔软坚韧，对男性有一种天生的吸引力，不仅柔美，同时也蕴含着灵敏和热力。像蒋勤勤一样四十岁还能做出高难动作的人毕竟不多，但体操训练中的拉伸法，对于女性身体的柔韧性颇有益处。可以使软组织逐渐拉长，柔韧性增强的同时，也能使女性肌肉线条更加美观。

　　一些难度较大的动作容易损伤肌肉、关节，建议从简单的健美体操开始学习，逐渐加深难度，量力而行。平时工作之余，可通过手扶比腰略高的桌子或架子，来练习身体的柔韧。比如肩臂伸直情况下，身体有节奏地下压来锻炼。

　　柔美是女人的必须课

　　女性的柔韧之美不仅体现的体态上，也融合在处事哲学中，这应是女人一生必修的功课。

　　除了仪态的摇曳婀娜，女性处事时更需要柔和与坚韧，可生活中许多女性要么过于软弱，任人欺负，要么过于强势，处处碰壁。戴仕梅建议，女性学学杨柳弯而不折，处事中不妨智慧的“柔”，委婉的“韧”。

　　从小依从父母，长大依从丈夫，年老依从子女的“三从”妇女处处可见，把柔和、温顺演绎成软弱、盲从。她们应首先要学习拒绝的智慧，让理性战胜感性。而不是一味的退让、妥协。重新树立信心，找出自身的闪光点，在人生的舞台演绎自己独特的角色。

　　而强势霸道的女性，把韧性视为刚硬、强势，工作和家庭里常曲高和寡，形单影只，失去了女性需要的温暖与呵护。适当地放权，学会示弱，婉转地实现目标。做一棵杨柳，垂下身姿，倾听他人的心声，才能收获感情的温暖和信任。

　　

以上内容仅授权39健康网独家使用，未经版权方授权请勿转载。

综合
分享到微信朋友圈

“扫一扫”分享

保存在桌面 放入收藏夹

相关资讯

瑜伽

我来评论

已有0人评论  查看评论

健身热讯

39健身操系列 每日一招 健身5极限

关注39健康网官方微信 进入39健身频道

特别推荐

更多>>

热点关注

精彩推荐 网友都爱看 猜你喜欢
减肥 饮食 保健 美容 问答 一周健康热点 健身热文排行 栏目推荐 热点 百科 养生 疾病 推荐 热门问答
39健康网资讯频道
扫一扫关注39健康网微信

健康资讯

健康新知 疾病要闻 健康ICU 新疆界 医药名人堂 行业峰会 健康有益事 图说健康

诊疗

名医在线 问医生 疾病百科 就医助手 名医专栏 各地医讯 医者仁心 患者招募

药品

药品通 购药指南 五彩药箱 药师专栏 药交会 药企动态 保健品 用药咨询

疾病大全

男科 儿科 肿瘤 肝病 泌尿 口腔 性病 内分泌

妇科 骨科 皮肤 肾病 急救 心血管 糖尿病 耳鼻喉

产科 眼科 肛肠 胃病 消化 过敏 不孕不育 更多科室

大健康导航

男性 女性 育儿 老人 心理 评测 调查 自测

保健 整形 饮食 博客 视频 论坛 专题 公益

减肥 美容 中医 健身 体检 增肥 日历 百科

健康问答 名医专栏 手术库 检查库 食品库 疾病知识 健康总评榜 手机健康网

声明：39健康网登载此文出于传递更多信息之目的，并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考，具体治疗及选购请咨询医生或相关专业人士。

39健康网 - 中国优质医疗保健信息与在线健康服务平台　Copyright © 2000-2017　未经授权请勿转载 | 网站简介 | 人才招聘 | 联系我们 | 问题反馈