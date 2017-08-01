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饭后多久可以运动？很多人不清楚

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2017-08-3039健康网
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核心提示：工作繁忙的现代人，大部分时间被工作占用，只能将运动时间安排在晚饭后。那么，饭后多久可以运动？饭后选择哪种运动好呢？

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饭后多久可以运动？很多人表示不清楚

　　坚持运动是一个好习惯，运动能让人精力充沛，还能强身健体，保持健康。大多数人因为白天要上班，只能将运动时间安排在吃晚饭后。但是，刚刚吃饱饭，你的肠胃都还没来得及消化食物就运动是不合适的，会影响肠胃健康，出现恶心、呕吐、胃部不适等。那么，饭后多久可以运动呢？饭后选择哪种运动好呢？

　　饭后多久可以运动？看看你吃了什么

　　晚餐你吃了哪些食物，摄入量是多少，可以决定你饭后多久可以运动。

　　如果你肆意胡吃海喝，摄入的食物以蛋白质和脂肪为主，运动时间最好是饭后两小时。

　　如果你食量不大，清淡饮食，摄入的食物以碳水化合物为主，运动时间可以适当缩短，饭后过半小时就可以运动了。

　　饭后多久可以运动？掂量自己的体能

　　你的年龄、体能、是否患有疾病，也是决定饭后多久可以运动的参照指标。

　　从不运动和经常运动的人，在运动的适应度上有所不同。缺乏运动的人突然剧烈运动甚至容易诱发肌溶解综合征，这类人群最好在饭后一小时开始较为轻松的运动，待运动半小时后再转剧烈运动。

　　患有心脏病哮喘、腿部不便的患者尽量避免饭后运动，以免病发。

　　饭后可以选择哪些运动项目？

　　饭后的运动项目应根据饭后间隔时间来选择。

　　刚吃饱饭不宜剧烈运动，不妨走出家门散散步、打打太极拳、跳跳广场舞，饭后一小时内最适宜做这些运动。

　　饭后一小时以后，选择的运动项目多不胜数，骑自行车、健身操、慢跑等中强度运动，跳绳、长跑、打球、踢球等高强度运动。

　　饭后运动项目的选择，其强度与间隔时长成正比，轻度至中度至重度，循序渐进，才能让机体更好地适应运动带来的冲击。

　　以上就是关于饭后多久可以运动的解答，你清楚了吗？饭后请为肠胃的蠕动、消化留下一定的时间，这样能避免胃肠生病，这样的你才能更健康！

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