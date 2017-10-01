晨跑的好处有哪些？晨跑要注意什么？

核心提示：现在繁忙的工作跟学习，如果还能每天坚持晨跑的话那就是一个非常好的习惯了。晨跑是有很多好处的，不仅有益于健康，还能给人带来很好的好情绪。但是在晨跑锻炼中要注意哪些问题呢？下面我们一起来看看吧！
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现在繁忙的工作跟学习，如果还能每天坚持晨跑的话那就是一个非常好的习惯了。晨跑是有很多好处的，不仅有益于健康，还能给人带来很好的好情绪。但是在晨跑锻炼中要注意哪些问题呢？下面我们一起来看看吧！
晨跑注意事项
1.晨跑应该以慢跑为主。很多人以为跑步跑得快就会很有效，其实不然，跑步是要讲求方法，在早上的时候，跑步是不适宜跑得那么快的，加速快跑会加重身体负荷，会出现导致胸闷、头晕等不适反应；因此我们在晨跑的时候，尽量放慢脚步，同时应该注意运动量，时间控制在半小时以内，不适宜太多，在跑步结束后进行呼吸以及伸展运动会加大锻炼的效果。
2.晨跑的饮食注意。在晨跑之前是不适宜吃东西的，因为食物进入胃中是需要消化的，一吃完就跑步很容易引起胃痛，除非的体质比较差的人，可以稍微吃点饼干，或是喝杯温水，里面放一点盐会更好。早晨跑步前后要注意喝水，喝水时要稍缓慢，以免因为运动丧失的水分而导致人体缺水，所以，运动后一定要多喝开水，晨跑后15分钟才能进餐，选择营养丰富的早餐，如豆浆、鸡蛋、馒头等，在平时可以多吃梨、苹果、乳类、新鲜蔬菜等柔润食物，可以有效防止上火，增加食道呼吸道的保护表层粘膜。
3.晨跑的技巧。选择合适运动地点，早上尽量选择一些空气比较好的地方，室外氧气充足，一些人流车流少、通风、空气好的公园、学校操场等都是不错的选择，这样不会影响呼吸，会让人有种神清气爽的感觉，使精神变得更加愉悦；选择合适的跑鞋和透气好的衣服，跑鞋要合脚不磨脚，早上温度相对比较低，因此选择合适的衣服，以免感冒；选择晨跑的最佳时间，其一般是根据季节而定，太阳刚露脸的时候最佳；跑前准备运动，压压腿，甩甩胳膊，做足准备运动，以免引起扭伤、抽筋等现象。
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