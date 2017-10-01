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仰卧起坐能减肥吗？仰卧起坐的正确方法

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2017-10-0139健康网
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核心提示：仰卧起坐要就讲正确的方法，而且要控制节奏，尤其是初学者，一开始应该慢慢来，不要做那么多，否则会导致肌肉酸疼。仰卧起坐能减肥吗？下面我们一起来看看吧！

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　　仰卧起坐要就讲正确的方法，而且要控制节奏，尤其是初学者，一开始应该慢慢来，不要做那么多，否则会导致肌肉酸疼。仰卧起坐能减肥吗？下面我们一起来看看吧！

　　仰卧起坐能减肥吗？

　　仰卧起坐要就讲正确的方法，而且要控制节奏，尤其是初学者，一开始应该慢慢来，不要做那么多，否则会导致肌肉酸疼。目的不同的人，做仰卧起坐的次数也会不同，比如是想通过锻炼来预防疾病的话，在刚开始一分钟只需要做5个，之后逐渐增加，直到30个，控制好节奏，但是次数也要随年龄的增加而递减；对于一些想通过练习来增强腹部力量的，应该要做到一分钟60次。

　　很多人做仰卧起坐的时候是膝盖弯曲，把整个上身抬起来，双手抱头交叉在颈部，这样的做法只是大腿的肌肉在用力，而不是腹肌用力，这样不但不能减掉腹部的赘肉，反而会导致腰部的肌肉劳损以及压迫了颈部神经，因此掌握仰卧起坐的正确方法是很重要的。做仰卧起坐要配合呼吸，起时用力呼气，退时吸气，保持正常的胸腔呼吸，不要屏气，这样小腹肌肉才会变得紧实，达到减肥的效果。运动者先是仰卧在床上，双腿正常弯曲，双手半握拳放在耳朵两侧，展开双臂，起来时让腰部发力，但注意腰部不要离开地面，之后再缓慢下降，练习过程中腿一定不要伸直，否则练习无效。另外，在平时可以有意识地进行腹式呼吸，吸气时感受腹腔向内和向上提收，充分吸气再深呼出，这样有助于收紧腹横肌，因此，无论是坐着还是站着，都可以让腹式呼吸成为一种习惯。

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