嘘！这些运动能提升性功能

核心提示：性能力如何提升？很多人借助金钱提升性能力，其实，提升性能力是不用花钱的，通过几种运动就可以为性爱质量加分。下面将为你介绍能提高性能力的运动。

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性能力是男人们最为看重的，从古至今补肾的牛鞭、猪鞭，提升性能力的壮阳药物，新潮搞趣的性用品，都备受男人的推崇，引发购买热潮。殊不知，提升性能力其实不用花钱，通过几种运动就可以为性爱质量加分。你知道哪些运动可以提升性能力吗？别急，小编为你逐一解说！

跑步——强势逆转性功能障碍

跑步备受广大健身爱好者的喜爱，这项运动除了能提高人的耐力和免疫力，还能提升性能力。

美国曾有一项关于男性衰老的研究发现，多坐少动的办公室白领最容易患性功能障碍，得不到满意的性生活质量，他们要改善的方法极为简单，即每天慢跑或快走二十至三十分钟。美国另一项调查也发现，跑步的频率竟与性生活次数成正比。时常跑步的小伙或姑娘不仅长得俊，床上功夫也了得，被更多的异性爱慕。

是的，慢跑不但有效提高性爱质量，增进性爱的快感，使人更具性魅力，还有助于改善情绪，增进性兴奋。每周跑步超过三小时，性能力的提升不是事，但注意不要过量，以免适得其反。

游泳——更容易达到性高潮

在运动项目里，游泳在性能力的提升上，女性比男性更为明显。蛙泳与蝶泳被认为是最适合女性的性爱运动。尤其是蛙泳，在两腿的一张一合中，锻炼了女性的腿部肌肉、盆底肌肉以及腹肌。

常常进行游泳这项运动，使女性的内分泌趋于正常，不会因工作繁忙引发焦虑，皮肤光滑有弹性，盆底肌肉、腹壁肌肉和大腿肌肉得到训练后，能在性爱中一张一弛，收缩自如，延长男人的做爱时间，并帮助自己进入高潮。

需要注意的是，游泳运动不是任何时候都能进行的。天气太冷、月经期、年老体弱时，都不适宜做这项运动，以免感染发炎。游泳时间不宜太久，量力而行。

瑜伽——体会美妙的性快感

很多女性在性爱中不能体验到性快感，或无动于衷，或草草了事，有些甚至觉得厌恶。想要有更美妙的性快感，不妨做做瑜伽。

世界著名私人教练马丁·费弗指出，练习瑜伽能让你的肢体足够灵活，并拥有足够的力量，与性爱的另一方更好地契合！

另外，瑜伽在它的发源地印度更是受到广泛的普及，大多数印度人在性爱中采用瑜伽姿势，比如束角式、分腿前屈式等，有助增强臀部和骨盆出的血液循环，提高性快感。

瑜伽可以延长男性的性爱时间，还有助于改善女性产后的阴道松弛，让性爱更和谐。