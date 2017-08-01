39健康网首页 39问医生 名医在线 就医助手 药品通 疾病百科 资讯 诊疗 药品 减肥 整形 保健
更多
首页 > 健身 > 健身房 > 全民健身 > 正文
综合
问医生

嘘！这些运动能提升性功能

健身文章排行榜
2017-08-3039健康网
分享到微信朋友圈

“扫一扫”分享

核心提示：性能力如何提升？很多人借助金钱提升性能力，其实，提升性能力是不用花钱的，通过几种运动就可以为性爱质量加分。下面将为你介绍能提高性能力的运动。

推荐阅读：140斤土肥圆减肥成功变女神 我是这么做到的

温馨提示：很多粉丝经常看后想再去学习已经找不到网页，强烈建议关注微信号“39减肥健身学院”(长按微信号可以复制)，发送“成功故事”就可以查看和收藏39减肥达人的健康减肥经验，还可以获得免费的饮食运动方案哦！

　　性能力是男人们最为看重的，从古至今补肾的牛鞭、猪鞭，提升性能力的壮阳药物，新潮搞趣的性用品，都备受男人的推崇，引发购买热潮。殊不知，提升性能力其实不用花钱，通过几种运动就可以为性爱质量加分。你知道哪些运动可以提升性能力吗？别急，小编为你逐一解说！

嘘！性能力可通过这些运动提升

　　跑步——强势逆转性功能障碍

　　跑步备受广大健身爱好者的喜爱，这项运动除了能提高人的耐力和免疫力，还能提升性能力。

　　美国曾有一项关于男性衰老的研究发现，多坐少动的办公室白领最容易患性功能障碍，得不到满意的性生活质量，他们要改善的方法极为简单，即每天慢跑或快走二十至三十分钟。美国另一项调查也发现，跑步的频率竟与性生活次数成正比。时常跑步的小伙或姑娘不仅长得俊，床上功夫也了得，被更多的异性爱慕。

　　是的，慢跑不但有效提高性爱质量，增进性爱的快感，使人更具性魅力，还有助于改善情绪，增进性兴奋。每周跑步超过三小时，性能力的提升不是事，但注意不要过量，以免适得其反。

嘘！性能力可通过这些运动提升

　　游泳——更容易达到性高潮

　　在运动项目里，游泳在性能力的提升上，女性比男性更为明显。蛙泳与蝶泳被认为是最适合女性的性爱运动。尤其是蛙泳，在两腿的一张一合中，锻炼了女性的腿部肌肉、盆底肌肉以及腹肌。

　　常常进行游泳这项运动，使女性的内分泌趋于正常，不会因工作繁忙引发焦虑，皮肤光滑有弹性，盆底肌肉、腹壁肌肉和大腿肌肉得到训练后，能在性爱中一张一弛，收缩自如，延长男人的做爱时间，并帮助自己进入高潮。

　　需要注意的是，游泳运动不是任何时候都能进行的。天气太冷、月经期、年老体弱时，都不适宜做这项运动，以免感染发炎。游泳时间不宜太久，量力而行。

嘘！性能力可通过这些运动提升

　　瑜伽——体会美妙的性快感

　　很多女性在性爱中不能体验到性快感，或无动于衷，或草草了事，有些甚至觉得厌恶。想要有更美妙的性快感，不妨做做瑜伽。

　　世界著名私人教练马丁·费弗指出，练习瑜伽能让你的肢体足够灵活，并拥有足够的力量，与性爱的另一方更好地契合！

　　另外，瑜伽在它的发源地印度更是受到广泛的普及，大多数印度人在性爱中采用瑜伽姿势，比如束角式、分腿前屈式等，有助增强臀部和骨盆出的血液循环，提高性快感。

　　瑜伽可以延长男性的性爱时间，还有助于改善女性产后的阴道松弛，让性爱更和谐。

综合
分享到微信朋友圈

“扫一扫”分享

保存在桌面 放入收藏夹

相关资讯

性能力可通过这些运动提升 性能力 运动

我来评论

已有0人评论  查看评论

健身热讯

39健身操系列 每日一招 健身5极限

关注39健康网官方微信 进入39健身频道

特别推荐

更多>>

热点关注

精彩推荐 网友都爱看 猜你喜欢
减肥 饮食 保健 美容 问答 一周健康热点 健身热文排行 栏目推荐 热点 百科 养生 疾病 推荐 热门问答
39健康网资讯频道
扫一扫关注39健康网微信

健康资讯

健康新知 疾病要闻 健康ICU 新疆界 医药名人堂 行业峰会 健康有益事 图说健康

诊疗

名医在线 问医生 疾病百科 就医助手 名医专栏 各地医讯 医者仁心 患者招募

药品

药品通 购药指南 五彩药箱 药师专栏 药交会 药企动态 保健品 用药咨询

疾病大全

男科 儿科 肿瘤 肝病 泌尿 口腔 性病 内分泌

妇科 骨科 皮肤 肾病 急救 心血管 糖尿病 耳鼻喉

产科 眼科 肛肠 胃病 消化 过敏 不孕不育 更多科室

大健康导航

男性 女性 育儿 老人 心理 评测 调查 自测

保健 整形 饮食 博客 视频 论坛 专题 公益

减肥 美容 中医 健身 体检 增肥 日历 百科

健康问答 名医专栏 手术库 检查库 食品库 疾病知识 健康总评榜 手机健康网

声明：39健康网登载此文出于传递更多信息之目的，并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考，具体治疗及选购请咨询医生或相关专业人士。

39健康网 - 中国优质医疗保健信息与在线健康服务平台　Copyright © 2000-2017　未经授权请勿转载 | 网站简介 | 人才招聘 | 联系我们 | 问题反馈