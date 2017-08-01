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运动后肌肉酸痛是是常事 该如何缓解

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2017-08-3139健康网
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核心提示：几乎每个人都曾有这样的经历，运动后肌肉酸痛难忍，整个人感觉快要散架了。那么，运动后肌肉酸痛怎么办？

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运动后肌肉酸痛是是常事 该如何缓解

　　几乎每个人都曾有这样的经历，运动后肌肉酸痛难忍，整个人感觉快要散架了。运动后肌肉酸痛的发作，与运动过程中产生的大量乳酸相关，当人体运动产生的乳酸大于人体自身消耗乳酸时，乳酸就会阻碍血液的流通，最终形成肌肉酸痛的现象。

　　不过，你不要惧怕肌肉酸痛这种事，因为由于运动产生的乳酸是极其常见的现象，只会让你有一种酸痛的感觉，并不会让你缺胳膊少腿。运动有效引发的肌肉酸痛，代表着肌肉得到了充足的锻炼，因此需要自我修复，从而达到更强的状态。

　　对于刚刚开始跑步的健身者，开始跑上两三公里后会出现肌肉酸痛，维持三至四天。但这种情况并不会持续太久。当你继续坚持下去，你会惊喜地发现，原来运动后困扰自己的肌肉酸痛不复存在。肌肉已渐渐适应，心肺也在升级状态中。

　　运动后肌肉酸痛，初次参加锻炼时要控制运动量，运动量要由小到大。每次运动前后都要做好准备活动和整理活动。如果实在痛得历害，健身专家给出了一些处理办法：

　　轻微拉伸

　　处理肌肉酸痛的方法包括镇痛药、轻微拉伸、按摩、热水浴和冷热敷等。药物作用众所周知，而轻微拉伸之所以有效，是因为肌肉在恢复状态下容易绷紧，这会令酸痛恶化，因此缓慢、轻柔的拉伸动作能够减轻紧张感，舒缓痛苦。

　　按摩肌肉

　　按摩酸痛的肌肉也能帮助减轻肌肉紧张，增加血液循环，从而加速恢复，缩短DOMS的时间。热水浴也跟按摩一样，能够放松肌肉，加速循环，血液流动越顺畅就代表越多的氧气和养分输入细胞组织，从而更快修复受损肌肉。

　　冷热敷

　　冷热敷也会有效，顾名思义，用一个冰袋敷在痛处15分钟，然后用热袋再敷15分钟，接着再冰敷，不断循环。科学研究发现，冷热温度的改变对于加速血液循环和肌肉康复有很大作用。

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